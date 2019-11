Essa sinfonia que amalgamava com bravura os mais variados espíritos dos vintage, com especial ênfase no folk de Van Morrison ou Bob Dylan, deixava o ouvinte entregue a uma paixão avassaladora vinda de momentos gloriosos como “The Pan Within” e, escandalosamente de fora no concerto do Campo Pequeno na passada quarta-feira (foi belissimamente executada em Lisboa no Paradise Garage, há alguns anos), “Don’t Bang the Drum”.

Também daí o seu maior êxito, “The Whole of the Moon”, que sobreviveu à massificação e que continua uma preciosa narrativa de uma epopeia por mundos fantásticos e coloridos remetendo a “every precious dream and vision” e aos seus unicórnios, balas de canhão, palácios, trombetas, torres e cortiços.

Apenas três anos depois, em 1988, Scott já propunha qualquer coisa de muito diferente e igualmente assinalável: “Fisherman´s Blues” mergulhava nas tradições irlandesas, reunia em estúdio mais de uma dezena de músicos locais e apresentava umas tantas pérolas. Só mesmo o lirismo reinante do génio para tornar Mike Scott no único artista capaz de incluir no encarte de um álbum uma frase como “agradeço a Deus pelo amor e pela música” sem soar ridículo.

Este álbum deu o mote aos primeiros temas do concerto: a acústica “When Ye Go Away” torna-se acelerada e serve de cartão de apresentação dos músicos trazidos por Scott e o seu chapéu de ‘cowboy’: o velho guerreiro de muitas batalhas, Steve Wickham (‘fiddle’), o muito ovacionado Brother Paul (teclados), mais Ralph Salmins (bateria), Jess Kav e Zeenie Summers (segundas vozes e bailarinas) e Aongus Ralston (baixo).

O diálogo entre modernidade e rock’n’roll parece encerrado numa espécie de “statement” quando Scott vai buscar de “Modern Blues” (nome mais emblemático, impossível – aliás num álbum pelo qual ele foi acusado por um crítico de ser “demasiado reverente” aos artistas que o inspiraram), “Still a Freak”, onde canta: “I'm still a freak, I never went straight / I kept my appointment with fate / And like every human being that was ever born I'm unique / Things disappear but I'm still here”.

Ainda mais blues é “Nashville, Tennesse”, acrescentando umas piadas ao teclista Brother Paul para aludir a um dos versos da música, “My soul is in Memphis / my ass is in Nashville, Tennessee...”

O passado também se encontra em “Blues for Baker”, na verdade um solo de bateria à moda antiga em homenagem ao “monstro” Ginger Baker, falecido no início de outubro e apresentado entusiasticamente pelo líder dos Waterboys; cabe a Ralph Salmins a tarefa, na mesma medida em que as cantoras/dançarinas são libertadas para uma dança tribal.

Os sete minutos hipnóticos de “We Will not Be Lovers” são mais um dos grandes momentos de “Fisherman’s Blues”; já a obra-prima “The Pan Within” surge sem a sumptuosidade barroca do original, mas não sem a sua maravilhosa intensidade: Wickham reproduz no “fiddle” os solos de guitarra, de órgão, de piano, de sax do original; Scott é “apenas” ele mesmo com uma guitarra acústica e a sua voz inconfundível a convidar à uma viagem à procura do Deus das montanhas e a entoar versos de inesquecível entrega à majestade cósmica como “The stars are alive / and nights like these / Were born to be sanctified by you and me / Lovers, thieves, fools and pretenders / All we've got to do is surrender”.

Para o final uma celebração festiva para as dançarinas se desligarem da disciplina das coreografias em dupla com o primeiro sucesso do grupo, “A Girl Called Johnny” e, surpreendentemente, Scott vestindo um casaco brilhante para cantar “Purple Rain” e soar incrivelmente parecido com Prince, que um dia também cantou “The Whole of the Moon”.