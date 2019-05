Segundo o Santuário de Fátima, “o novo trabalho, que deverá estar concluído dentro de três meses, irá ter improvisos sobre as peças que já tocou no último concerto na Cova da Iria”, no qual “não faltarão as sonoridades de Fátima”.

Wayne Marshall, que é organista titular da Orquestra Radiofónica da WDR de Colónia, regressou a Fátima esta semana, menos de um mês depois do concerto que deu na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

“Haverá um tributo a Fátima por me deixar fazer esta gravação aqui, mas também porque este lugar é fantástico. Este órgão Maschioni, em conjunto com a acústica, que acaba por acrescentar um outro registo ao órgão, tornam este lugar muito especial”, considerou o organista.

Marshall, que tem atuado por todo o mundo, em órgãos como o de Notre Dame de Paris, o da Abadia de Westminster (Londres) e o de Walt Disney Hall (Los Angeles), disse que a versatilidade do órgão de Fátima “é muito grande”.