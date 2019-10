No dia 29 de janeiro do próximo ano, o músico toca na Casa da Música, no Porto, e, no dia 2 de fevereiro, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém.

Mertens, de 66 anos, estreou-se em 1980 com o álbum “For Amusement Only”, em que usou exclusivamente sons de máquinas de ‘flippers’, ao qual se seguiu “Struggle for Pleasure” (1983) e “Maximizing the Audience” (1984).

Para assinalar o seu 40.º aniversário de palcos e estúdios, no próximo mês Mertens edita o álbum quádruplo “Inescapable”, que reúne 61 composições, que aponta como “marcos” do seu percurso, e gravações ao vivo de “alguns dos seus mais aplaudidos clássicos e peças inéditas”, segundo a promotora.