Trata-se de uma instalação, comissariada e financiada pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), que apresenta alguns dos trabalhos de cenografia que José Capela tem vindo a fazer, e que vai estar exposta na sala dos Passos Perdidos do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, de 11 de dezembro deste ano até 21 de fevereiro de 2021, anunciou hoje a companhia de teatro Mala Voadora, da qual José Capela é codiretor artístico.

A mostra segue depois para o Porto, onde ficará patente ao público de 12 de março a 4 de abril de 2021, na Mala Voadora.

Segundo um texto do curador português, “Windows” é uma instalação “constituída por um conjunto de contentores espelhados com uma dupla função enquanto dispositivos”: por um lado, “são um pedaço de paisagem que reflete a paisagem em seu redor”, por outro lado, “cada contentor tem uma forma que é deduzida dos mecanismos de visão e/ou representação usados nos cenários que, em miniatura, podem ser vistos no seu interior”.

No Museu Nacional de Arte Antiga, a instalação será adaptada às suas temáticas e ao seu espaço, ou seja, “privilegiando cenários que partem de património histórico – ou que partem, mais concretamente, de imagens desse património – e dando-lhe um novo enquadramento ‘site-specific’ na sala dos Passos Perdidos do Museu", especifica o comunicado.

“Windows” foi o projeto que representou oficialmente Portugal na 14.ª Quadrienal de Praga – a mais importante mostra internacional de cenografia e arquitetura teatral - que decorreu de 6 a 16 de junho do ano passado, dedicada ao tema “Imaginação, Transformação, Memória”, sob direção-geral de Pavla Petrová.

Comissariada pela DGArtes, a representação portuguesa integrou a secção “Countries” da Quadrienal de Praga (PQ), tendo ocupado, pela primeira vez, a área central do principal espaço expositivo, considerado o coração da quadrienal desde que foi fundada, em 1967.

A Quadrienal de Praga 2019 estimou uma participação total de 70.000 espetadores, dos quais cerca de 15.000 visitaram o Pavilhão Central e a instalação de José Capela.

A representação oficial portuguesa contou ainda com o lançamento do Catálogo “WINDOWS: JC+JCD”, um livro de fotografias de José Carlos Duarte em torno do trabalho de cenografia de José Capela, com prefácio da ministra da Culura, Graça Fonseca, com um texto escrito em coautoria por Filipe Figueiredo e Cosimo Chiarelli, um texto de João Cabeleira e um último do próprio cenógrafo.

Enquanto objeto, o próprio catálogo integra a instalação “Windows”.