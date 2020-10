Shawn Mendes anunciou o início de uma nova era na sua carreira. Esta quarta-feira, dia 30 de setembro, nas redes sociais, o músico anunciou o lançamento de um novo álbum - "Wonder" chega às lojas e aos serviços de streaming de música a 4 de dezembro.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Além de revelar o teaser do disco, o músico lusodescendente anunciou que vai revelar o single de avanço de "Wonder" já esta sexta-feira, dia 2 de outubro.

No vídeo de avanço do álbum, surge deitado num colchão a tocar piano, caminhando depois para a janela para ver as andorinhas. Durante o teaser, é possível encontrar um número de telefone (305-745-7485) escrito num pequeno papel - os fãs devem descarregar a aplicação TextNow para enviar uma mensagem para o artista.

Veja o teaser:

"Senti muito a vossa falta. Sei que tem sido um ano realmente assustador para todos e, por isso, estou a enviar 'baldes de amor' para vocês. Escrevi um álbum, chama-se 'Wonder'", escreveu o músico numa carta partilhada nas redes sociais. "Parece que uma parte de mim foi escrita num papel e gravada numa música. Tentei ser tão real e honesto como sempre", contou o artista, acrescentando que desejava fazer "este álbum há muito tempo".

"Obrigado por estarem ao meu lado durante tantos anos. Adoro-vos", frisou.

Shawn Mendes lançou ainda um site para apresentar o novo álbum. Em whatiswonder.com, os fãs podem 'passear' por uma sala com vários objetos que dão pistas sobre as novas canções - na sala, é possível encontrar uma cassete, uma setlist ou fotografias.