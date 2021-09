Esta terça-feira, dia 21 de setembro, assinala-se o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. Para marcar a data, os Non Talkers, duo de Caminha composto pelo casal Evita e Marco Brantner, lançaram um novo single, "You Don't Remember Anymore".

Evita Brantner, voz e autora, explica que a canção é dedicada à sua avó. "É uma situação bastante devastadora emocionalmente. A minha avó vive na Bélgica e sempre a fui visitar ao longo dos anos passados aqui em Portugal. A última vez foi mesmo antes da pandemia e nessa altura foi um choque tremendo, porque já não sabia quem eu era. Vou visitá-la novamente em breve mas sei que vai ser muito difícil. É como sentir um luto por alguém que ainda está vivo", sublinha, em comunicado.

"É algo que realmente queremos partilhar, pois a demência é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e se de certa forma podermos proporcionar algum conforto através desta música, sentiremos que alcançamos algo positivo", acrescenta Marco Brantner.

A parte dos direitos e ganhos obtidos pelo streaming ou download do single "You Cant' Remember Anymore" vai reverter a favor da Associação Alzheimer Portugal. "Foi uma decisão muito fácil. Queremos ajudar o máximo possível dentro das nossas possibilidades", sublinha o músico.

O projeto é cofinanciado pelo "Programa Garantir Cultura".