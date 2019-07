Ao contrário do que canta Lana Del Rey em "Summertime Sadness", no Super Bock Super Rock só há alegrias de verão. Veja na galeria algumas fotografias de ambiente do primeiro dia do festival do Meco.

