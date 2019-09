O Palco Mundo é o grande protagonista de todas as edições do Rock in Rio. Pelo backstage passam dezenas de artistas diariamente e que trazem consigo toneladas de material. Veja na galeria os bastidores do palco do Rock in Rio Brasil.

