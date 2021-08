No passado fim de semana, durante três dias, o Festival de Reading, no Reino Unido, recebeu milhares de festivaleiros e concertos de Liam Gallagher, Post Malone, Biffy Clyro, Stormzy ou Ashnikko. No recinto, o público não teve de cumprir regras de distanciamento, nem usar máscara, sendo obrigatório apresentar o certificado digital de vacinação ou de teste negativo à COVID-19. Veja as imagens na galeria.

