"Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want": em 2021, o sucesso "Wannabe", das Spice Girls, celebra 25 anos e a data vai ser celebrada com um novo documentário sobre a girl band. A produção tem estreia marcada para o próximo ano.

Segundo a revista NME, "Girl Powered: The Spice Girls" foi produzido pelo Channel 4 e conta com imagens de arquivo, "entrevistas reveladoras" e histórias de bastidores.

O documentário deverá acompanhar o crescimento da banda no início dos anos 1990.