"Lixo" para uns, "pornografia dos ricos" para outros, e com uma petição online pelo meio a exigir a sua retirada, "365 Dias" foi o filme mais popular na Netflix em todo o mundo em 2020. Dois anos depois, o serviço de streaming volta a apostar na história com a sequela "365 Dias - Naquele Dia", que se estreia a 27 de abril.

De acordo com a Netflix, no novo filme, o casal protagonista vai enfrentar novos desafios e um homem misterioso promete complicar as suas vidas. "Laura e Massimo estão de volta... e mais escaldantes do que nunca. Porém, o recomeço do romance é dificultado pelos laços familiares de Massimo e por um homem misterioso que entra na vida de Laura decidido a conquistar o seu coração e a sua confiança, custe o que custar", adianta o serviço de streaming.

O homem misterioso é Nacho (Simone Susina), que trabalha para Massimo, e que irá deixar a protagonista com a cabeça às voltas. Ao longo do novo filme, o triângulo amoroso será o ponto central da história.

Os filmes são baseados na trilogia da escritora polaca Blanka Lipinska. Segundo a sinopse oficial do segundo livro, "a relação entre Massimo e Laura torna-se cada dia mais apaixonada e sensual". "A vida de ambos parece um conto de fadas, não há sonho que não se cumpra, em palacetes à beira-mar, paisagens deslumbrantes atravessadas por iates e carros tão velozes quanto extravagantes. Mas à medida que o amor começa a afirmar-se, Laura Biel sente-se cada vez mais amarrada aos sórdidos códigos da máfia. Embora estejam os dois mais próximos do que nunca", pode ler-se no resumo.

Veja o trailer:

O filme "365 Dias" foi inspirado no livro de Blanka Lipinska, tendo sido comparado pelos espectadores a "As Cinquenta Sombras de Grey".

Apesar de seguirem narrativas diferentes, "As Cinquenta Sombras de Grey" e "365 Dias" são dramas eróticos que exploram o lado mais picante de uma relação.

"Uma executiva fogosa numa relação sem chama é vítima de um dominador chefe da máfia que a aprisiona e lhe dá um ano para se apaixonar por ele", resume a Netflix na sinopse partilhada na plataforma.