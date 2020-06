"365 Dias" é o mais recente fenómeno na Netflix. O filme polaco estreou no dia 7 de junho no serviço de streaming e está há vários dias consecutivos no ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma em Portugal. A obra inspirada no livro de Blanka Lipinska tem sido comparada pelos espectadores a "As Cinquenta Sombras de Grey".

Numa entrevista em direto no Instagram, o protagonista Michele Morrone falou sobre as gravações das cenas de sexo do filme, confessando que já recebeu várias mensagens de espectadores que lhe perguntavam ser "era real". "Parece real porque nós somos bons atores. [risos] Nós sabemos como fingir. Não era real. Sei que muitas pessoas me escrevem a dizer: 'Oh, meu Deus, era real'... mas ao mesmo tempo, não era real. É impossível", frisou o ator.

À revista Variety, Bartek Cierlica, diretor de fotografia, explicou como foram gravadas as "cenas mais picantes". "Cada cena de sexo neste filme é diferente. A relação evolui. Começa com medo do desconhecido e tentação. Evolui para sexo puro com sadomadoquismo e termina com amor", frisou.