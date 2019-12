Depois de uma breve pausa, o programa "5 para a meia-noite" vai regressar à RTP1. A nova temporada do talk show apresentado por Filomena Cautela tem estreia marcada para o dia 9 de janeiro.

Tal como aconteceu nas temporadas anteriores, a aposta da RTP vai parar todas as quintas-feiras à noite.

Na sua conta no Instagram, Filomena Cautela celebrou o arranque da nova temporada. Em conversa com os jornalistas na apresentação dos novos programas da RTP1, a apresentadora revelou que vai receber no sofá do '5' dois convidados que o programa já pretendia há muito tempo.

Inês Lopes Gonçalves também irá regressar na nova temporada de "5 para a meia-noite".