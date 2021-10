Inês Lopes Gonçalves, que se juntou ao programa da RTP1 em 2016, vai continuar a ser a anfitriã. "O '5 para a Meia-Noite' está de volta! Com o mesmo rigor e profissionalismo, o programa regressa fresco, jovem e muito educativo! Inês Lopes Gonçalves e seu fiel escudeiro, Miguel Rocha, prometem marcar as noites das quinta-feira da RTP1 com boa disposição, comédia e mais convidados no programa onde tudo pode acontecer", frisa o canal em comunicado.

Na primeira emissão da nova temporada, Fernando Mendes, os atores Gabriela Barros, Diogo Amaral e Rui Melo, que integraram o elenco de "Pôr do Sol", o comediante Mariana Figueiredo e o cantor Nininho Vaz Maia são os convidados.

"O 5 Para a Meia Noite é um projeto nosso que serve de rampa para os apresentadores e pessoas que entram nas rubricas", sublinhou José Fragoso, diretor de programas da RTP, citado pelo Espalha-Factos.

“É um programa de humor que exige muita criatividade e esforço para conseguir ter bom momentos no programa e dali saem, normalmente, pessoas não só para a RTP, como profissionais de televisão", rematou durante a apresentação da nova grelha do canal.