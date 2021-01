A quarta temporada de "9-1-1" estreia-se na FOX Life a 1 de fevereiro, às 22h20, e vai continuar a acompanhar a "mais corajosa equipa de primeiros socorros de Los Angeles". "Depois das últimas temporadas terem trazido catástrofes como um terramoto e um tsunami, Los Angeles é agora atingido bruscamente pelo colapso de uma barragem, que provoca um perigoso deslizar de terras", resume o canal.

Nos novos episódios, "polícias, bombeiros e paramédicos são de novo postos à prova, de forma inevitável, por assustadoras e chocantes situações que retratam as experiências de grande pressão que estes vivem na realidade do seu dia-a-dia". "E porque em '09-1-1' uma tragédia quase nunca vem só, os profissionais precisam de lidar, igualmente, com o contexto de pandemia instalado e com o peso dos seus próprios problemas pessoais", avança a FOX Life.

Numa luta contra o seu interior, Athena Grant (Angela Basset) esforça-se por ultrapassar as sequelas da agressão que sofreu, tentando desempenhar o seu trabalho sem se demonstrar afetada pelo trauma. "As famílias dos socorristas não só crescem, com Howie 'Chimney' Han (Kenneth Choi) e Maddie Kendall (Jennifer Love Hewitt) a habituar-se à ideia de que vão ter um filho, como também aparecem, com Bobby Nash (Peter Krause) a receber uma visita inesperada do seu irmão", sublinha o canal.

Segundo a FOX Life, a nova temporada conta com episódio inteiramente dedicado à história de como Evan ‘Buck’ Buckley (Oliver Stark) se tornou bombeiro e um crossover com o spin-off "9-1-1: Lone Star".