O drama sueco "Beartown" é uma das apostas para outubro da HBO Europe. A série, que estreia no serviço de streaming no dia 18 do próximo mês, é baseada no romance de Fredrik Backman, realizada por Peter Grönlund e protagonizada por Ulf Stenberg, Aliette Opheim, Tobias Zilliacus, Miriam Ingrid e Oliver Dufaker.

Ao longo de cinco episódios, a trama explora "a esperança que une uma pequena comunidade, os segredos que a separam, a coragem que é necessária para uma pessoa ir contra o grupo e as consequências da forma como criamos os nossos rapazes".

Veja o trailer:

"'Beartown' está lentamente a perder terreno para as árvores cada vez maiores que a rodeiam, mas com a equipa júnior de hóquei no gelo a tentar vencer as semifinais nacionais, os sonhos de todos os moradores recaem agora sobre um grupo de rapazes adolescentes. Esse fardo pesado torna-se o catalisador de um ato violento que deixará uma jovem traumatizada e uma cidade em tumulto. São feitas acusações e, como ondas num lago, elas percorrem 'Beartown', sem poupar ninguém", avança a HBO Portugal.

A produção da série começou no início de 2019, no norte gelado da Suécia, em Gallivare, Overtornea, Haparanda, Kalix, Malmberget e Kiruna.