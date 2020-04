A terceira temporada de "A Casa das Flores" estreou na passada semana na Netflix e está a dar que falar, especialmente no Brasil. No quinto episódio da última temporada, a protagonista Paulina de la Mora, interpretada por Cecília Suarez, discute com Diego Olvera (Juan Pablo Medina) e usa o nome "Bolsonaro" como um insulto.

"Interromper a gravidez?", questiona Diego Olvera. "Sim, Diego, a vida da Elena corre perigo", responde a protagonista. "Depende, se for muito grave, certo? Se for um grande risco...", acrescenta a personagem do ator Juan Pablo Medina.

"Cala-te! És burro? És do Alabama? Chamas-te Bolsonaro ou quê?", responde Paulina.

Veja o vídeo: