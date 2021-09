Charli D'Amelio soma mais de 124 milhões de seguidores no TikTok e é a influencer mais popular da rede social. Com menos de metade de seguidores (55 milhões), a sua irmã Dixie é também uma estrela das redes sociais e está empenhada a lutar por uma carreira na música. Inspirados pelas filhas, os pais das jovens também começaram a produzir conteúdos - a mãe Heidi D’Amelio é seguida por mais de nove milhões e o pai, Marc D’Amelio, conta com 10,5 milhões de seguidores no TikTok.

Depois de conquistar seguidores e 'gostos' nas redes sociais, a família decidiu aceitar o desafio de mostrar um pouco mais da sua vida no pequeno ecrã. O reality show "The D'Amelio Show" estreia-se esta quarta-feira, dia 15 de setembro, em Portugal, no Disney +.

Antes do lançamento dos episódios no serviço de streaming, o SAPO Mag participou na conferência de imprensa de apresentação da produção e conversou com Charli e Dixie D'Amelio.

Veja o vídeo: