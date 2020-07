No adeus à terceira temporada de "Siren", o SAPO Mag conversou com a protagonista da série do SyFy.

A terceira temporada de "Siren" chega ao fim esta quarta-feira, dia 15 de julho, às 22h15, no SyFy. Para já, ainda não foi confirmado se será o último adeus ou um até já à misteriosa Bristol Cove, a pequena cidade costeira conhecida pelas muitas lendas de criaturas mitológicas. Para se despedir dos fãs e fazer um balanço das três temporadas, Eline Powell, a protagonista, que interpreta a sereia Ryn, conversou em exclusivo com o SAPO Mag, confessando que é fã da sua personagem. "Ela é independente e sabe cuidar de si própria. É feroz, mas tem vontade de aprender e tem a mente aberta. Adoro o seu 'aspecto' animal. É algo único e nunca feito antes. [Quando li o guião pela primeira vez], fiquei tão entusiasmada para criar", conta. Na terceira temporada, os espectadores descobriram uma nova e perigosa sereia que desafiou a liderança de Ryn, originando uma batalha subaquática épica entre tribos rivais. A par desta reviravolta, muitos outros mistérios e descobertas conquistaram os fãs de "Siren". Veja o vídeo da entrevista: "A série não é apenas pura fantasia. Está ligado ao que está a acontecer hoje [a nível ambiental], mas mantém a magia. Adoro que tenham sido capazes de tocar em todos esses elementos numa só história", sublinha a protagonista da série, lembrando que ao longo das temporadas são abordados vários temas relacionados com os oceanos. Ao SAPO Mag, Eline Powell confessa ainda que a terceira temporada é a sua favorita. "Esta é, de longe, a minha temporada favorita", frisa, acrescentando que gostou que todas as personagens fosse mais exploradas ao longo dos episódios. "Estou tão orgulhosa do final. Espero que as pessoas o vejam. É maravilhoso. É intenso, mas é maravilhoso", garante. A protagonista de "Siren" confessa que toda a sua família acompanha a série, em especial a sua avó. "É complicado não contar coisas à minha família. A minha avó fica um pouco nervosa com alguns momentos, é uma grande fã (...) Mas é divertido. Cada episódio que sai, assistimos todos juntos - agora via Zoom, devido à pandemia", conta. No último episódio da terceira temporada, "debaixo de água, Ryn e Ben vão enfrentar Tia, a nova e perigosa sereia que chegou para provocar o caos em Bristol Cove, para tentar salvar Hope, filha de Ryn". "Finalmente assistiremos ao culminar da épica batalha submarina que marcou esta temporada - quem irá ganhar?", questiona o canal.