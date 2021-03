Depois de ser Gus Fring em "Breaking Bsd" ou Moff Gideon em "The Mandalorian", Giancarlo Esposito abraça uma nova personagem, desta vez a de uma figura que marcou a história dos Estados Unidos. Em "The Godfather of Harlem", que se estreia esta sexta-feira, dia 12 de março, no Disney+, o ator veste a pele do congressista democrata Adam Clayton Powell.

Para apresentar a nova série, Giancarlo Esposito esteve à conversa com o SAPO Mag e com vários jornalistas via Zoom. Animado e entusiasmado com "The Godfather of Harlem", o ator confessa que, quando leu o guião pela primeira vez, o que mais o surpreendeu foi o ritmo e a história que inspirou a produção, que agora se estreia na área Star do Disney+.

"Gostei do ritmo, gostei que tivesse um ritmo constante. Também gostei muito de ter uma relação inter-racial, que se pode ver... e que pode ser espantoso em vários aspectos durante este período de tempo. Gosto do facto de se terem focado que o amor é amor, não importa quem se ama ou como se ama. E, para mim, isso foi uma parte muito importante", sublinha o ator norte-americano.

Inspirado por pessoas e eventos reais, "The Godfather of Harlem" reimagina a história do infame chefe do crime Bumpy Johnson (Forest Whitaker) que, no início dos anos 1960, regressa de dez anos de prisão para encontrar o bairro que outrora governou em desordem.

"Com as ruas controladas pela máfia italiana, Bumpy tem de enfrentar a família do crime Genovese para recuperar o controlo. Durante a brutal batalha, forma uma aliança com o pregador radical Malcolm X (Nigél Thatch)", resume o serviço de streaming.

De acordo com o Disney+, a série "é uma colisão do submundo criminoso e do movimento de direitos civis durante um dos tempos mais tumultuosos da história americana". "Enquanto esta história é inspirada por acontecimentos reais, certas personagens, caracterizações, incidentes, locais e diálogos foram ficcionados ou inventados para fins de dramatização. Com respeito a tal ficcionalização ou invenção, qualquer semelhança com o nome ou com o personagem ou história real de qualquer pessoa, viva ou morta, ou qualquer produto ou entidade ou incidente real é inteiramente para fins dramáticos e não pretende refletir sobre um personagem, história, produto ou entidade real", frisa a plataforma.

Em "The Godfather of Harlem", a personagem de Giancarlo Esposito, pastor da Igreja Batista e congressista de Harlem, é um dos protagonistas da história - Adam Clayton Powell teve um papel fundamental na luta pelos diretos civis, tanto no seu bairro, como em Washington.

"A série é mais contemporânea do que imaginava. Algumas das coisas que abordamos passam-se no mundo atual e são reflexo desse período de tempo particular da história", frisa o ator, acrescentando que "adora o ritmo e a paixão com que as histórias são contadas" em "The Godfather of Harlem".

"Gosto muito de história e acho que a história faz parte de muitas das personagens que interpreto. Como ator, tenho de trazer história para as personagens.... e tem de ser a história completa", explica ator em conversa com o SAPO Mag.

Para Giancarlo Esposito, é sempre "uma grande responsabilidade" interpretar personagens históricas. "Tinha uma pilha de papéis que me permitiu conhecer o seu feitio, por tudo o que passou e o que procurava. Depois disso, comecei a ver como ele era fisicamente, como falava, como andava e os seus maneirismos. Interpretar uma personagem histórica é uma grande responsabilidade porque muitas pessoas podem não saber quem é a pessoa. Portanto, ter a oportunidade de representar a vida dessa pessoa é uma grande responsabilidade", confessa o ator.

"Não quero que as pessoas me vejam. Quero que as pessoas me vejam como Adam Clayton Powell, o primeiro homem negro eleito para o Congresso, pelos eleitores de Harlem. Ele foi um dos primeiros líderes dos direitos civis. Muitas pessoas pensam que o primeiro foi Martin Luther King, mas foi Adam Clayton Powell. Mudou imensas coisas para tantas pessoas", relembra.

"Adam Clayton Powell era um político formidável e um advogado maravilho", sublinha. "É uma parte muito importante da nossa história afro-americana que muitos sabem ou não sabem o quão importante ele foi", frisa.

Em entrevista, Giancarlo Esposito explica ainda que, quando aceita um novo papel, faz uma extensa pesquisa. "Quando interpreto uma personagem histórica, a minha preparação é sempre uma pesquisa muito aprofundada. Quero olhar para o que essa pessoa fez (...) Quero poder ver qual foi a mentalidade da pessoa através do que fez, através dos escritos... do que possa ter escrito ou das notas que possa ter escrito", resume.

Os seis episódios da primeira temporada de "The Godfather of Harlem" já podem ser vistos no Disney+.