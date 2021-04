LL Cool J e Chris O'Donnell são dois dos protagonistas de "Investigação Criminal: Los Angeles", série em exibição na FOX. Em conferência de imprensa virtual, na qual o SAPO Mag esteve presente, os dois atores revelaram histórias de bastidores e elogiaram o trabalho de Daniela Ruah, que se estreou como realizadora.

O episódio realizado pela atriz portuguesa tem estreia marcada para esta quinta-feira, dia 1 de abril, às 22h15, na FOX. No capítulo, "quando Callen (Chris O’Donnell) vai até ao Centro Nacional de Contraterrorismo sob o pretexto de interrogar um ativo russo do caso do desastre de avião que investigou meses antes, no entanto, o jogo vira e ele acaba detido e acusado de ser um agente russo".

"Foi incrível. A Daniela fez um trabalho fenomenal, ela foi dedicada e estava empenhada com o que estava a fazer. O que tentei fazer foi ser o mais útil possível. Estava lá para ela, a fazer exatamente o que ela queria que eu fizesse, tornar o trabalho dela mais fácil", conta LL Cool J. "Fiquei feliz por vê-la nesta posição, a realizar e a comandar. Achei fenomenal e acho que o episódio vai ser muito divertido", conta o ator que veste a pele de Sam Hanna na série.

Para LL Cool J também foi "divertido" ver a atriz a realizar as cenas e a representar. "E também foi divertido vê-la a dirigir a cena: ‘tu fazes isto e tu fazes aquilo’... E depois ela saltava para dentro da cena, interpretava e saía para nos ver e ainda voltava com indicações".

"Acho que também aprendi muito sobre ela enquanto atriz e artista. Acho que Portugal pode estar muito orgulhoso do trabalho dela", remata o ator.

A opinião é partilhada por Chris O’Donnell. "Ela fez um grande trabalho. A Daniela tem mantido os olhos e ouvidos abertos durante a série, a aprender e a prestar atenção. Esta série tem tudo a ver com preparação e ela fez o seu trabalho de casa e estava preparada. Ela é uma atriz, sabe como comunicar com os atores e acho que pode ser o início de outra parte da sua carreira", defende o ator que dá vida a Callen em "Investigação Criminal: Los Angeles".

Poucas semanas da conferência de imprensa com Chris O’Donnell, a RTP e a Ukbar Filmes anunciaram que Daniela Ruah foi uma das atrizes convidadas para realizar um telefilme para o projeto "Contado por Mulheres".

Mais de uma década em "Investigação Criminal: Los Angeles"

Chris O’Donnell e LL Cool J fazem parte do elenco de "Investigação Criminal: Los Angeles" desde a primeira temporada, que se estreou há 12 anos, em 2009.

"Pensava que ia fazer a série durante dois anos e depois fosse fazer outras coisas, como dar um concerto num bar na Suíça ou estar na Alemanha a atuar numa sala de espetáculos. Não sabia que iria continuar durante tanto tempo, não fazia ideia", recorda LL Cool J em conversa com os jornalistas. "Continuamos a divertir-nos. Estamos realmente felizes por estarmos a trabalhar uns com os outros", acrescenta.

Chris O’Donnell confessa ainda que, em 2009, encontrou estabilidade com "Investigação Criminal: Los Angeles". "Um ator está constantemente a pensar no próximo trabalho (...) Estar numa série durante tanto tempo foi algo estranho para mim. Mas poder fazê-lo e ainda conseguirmos estar entusiasmados 12 anos depois... é um grande tributo que devemos aos argumentistas e produtores da série. Continuam a desenvolver narrativas que nos deixam entusiasmados e agarrados", frisa o ator.

"[Desde 2009] A indústria como um todo mudou. Há mais canais disponíveis. Nós temos ficado na nossa área, a prestar atenção aos acontecimentos atuais e a tentar mantermo-nos inovadores enquanto nos divertimos", frisa. "Estamos atentos e somos provavelmente de uma última geração de um certo tipo de séries, de um estilo específico", acrescenta.

Tal como sublinha LL Cool J, "o que se passa no mundo" tem reflexo na série e a 12.ª temporada, atualmente em exibição na FOX, foi afetada e aborda a pandemia de COVID-19. "Estamos conscientes do que se está a passar no mundo e isso é levemente abordado. Mas não deixámos que afetasse muito a natureza série", confessa o ator.

"A pandemia não influenciou necessariamente os enredos, mas mais a forma como estamos a filmar a série e a forma como o série vai acabar por ir para o ar. Temos muitos protocolos diferentes, protocolos que os produtores estabeleceram para estarmos todos seguros. Essa é prioridade número um, manter todos a salvo e saudáveis", acrescenta Chris O’Donnell.

O ator revela ainda que o público irá ver algumas diferenças nas cenas. "Não sei se todos os espectadores vão reparar, mas não teremos cenas com uma sala cheia, com todos juntos. Vamos estar mais espalhados (...) As equipas vão separar-se por várias razões e vão resolver crimes de forma mais individual", resume.

"A grande parte das pessoas, quando vê ‘Investigação Criminal’ quer escapar da realidade. Querem ver os bons a ganhar, querem divertir-se. As pessoas já estão presas em casa, usam máscaras e não queremos enfiar isto nos olhos de ninguém", frisa o LL Cool J, contando que já realizou "uns cinco mil testes à COVID nas últimas semanas".