"A série mantém o suspense durante toda a temporada. É uma série de televisão com 'alta octanagem', sempre no limite", começa por destacar Mark Stanley, ator que interpreta DI Thom Youngblood, um agente da Polícia Metropolitana de Londres que se envolve com Lana Washington (Vicky McClure), da briga antibombas.

Na primeira temporada, no calor intenso de uma campanha terrorista de verão, Lana Washington é obrigada a colocar a tragédia pessoal de parte para tentar resolver o mistério de quem está por trás dos ataques. As tensões entre as comunidades aumentam à medida que o grupo de extrema-direita English Flag e a sua líder Agatha Jack saem às ruas para culpar os islâmicos pelos ataques.

"As imagens de videovigilância de um veículo suspeito levam a Polícia a um armazém nos arredores de Londres. Mas a descoberta de provas no local leva Lana a questionar a verdadeira identidade dos bombistas. À medida que os bombardeamentos se intensificam, Lana luta para lidar com os perigos do seu trabalho, mas encontra apoio na sua relação com um antigo colega do exército, Karl. Lana trabalha com a New Scotland Yard para apanhar os Crusaders, mas é confrontada com a horrível hipótese de que alguém que lhe é próximo possa estar envolvido na campanha de bombardeamento", resume o Disney+.

Ao SAPO Mag, Mark Stanley, ator conhecido por ter vestido a pele de Grenn em "A Guerra dos Tronos", confessa que ficou preso à história da série desde o momento em que recebeu o primeiro guião. "O primeiro guião era particularmente claustrofóbico. Era intenso e parecia que tudo poderia acontecer, mesmo. Também senti que nunca tinha visto esse tipo brigada de explosivos no pequeno ecrã", recorda o ator. "Quando li o guião, achei que era mesmo emocionante e que iria prender o público - e naquele momento, só tinha lido o episódio um", acrescenta.

A relação da sua personagem, Tom, com Lana (personagem interpretada por Vicky McClure) é um destaques da temporada, sublinha o ator: "Quando conhecemos o Tom, ele está num relacionamento com a Lana, mas é confidencial porque acham que pode afetar as suas carreiras. Imagina: um país inteiro em alerta terrorista, todas as bombas a explodir em Londres, notícias em todo o mundo e o Tom tem de lidar com essa pressão. Ele é a pessoa que está na investigação, mas ao mesmo tempo está num relacionamento com a Lana. Então, ele está constantemente dividido entre o trabalho e a vida pessoal".

Veja o trailer:

"A minha personagem é uma pessoa que se dedica muito à carreira. Não tinha a certeza se ele se importava ou não com a Lana. Inicialmente, não sabia se ele estava apenas a manter o relacionamento por benefício próprio ou por outro motivos. Então, fiz várias perguntas para me preparar - sobre a personagem, sobre eventos catastróficos e de como isso afeta o stress das pessoas e como isso pode afetar um relacionamento", explica o ator britânico em conversa com o SAPO Mag.

Depois do sucesso da primeira temporada no Reino Unido, ainda não foi confirmado o regresso de "Trigger Point", mas há boas notícias. "Há conversas sobre o regresso para uma segunda temporadas, mas nada é definitivo. Acho que as pessoas esperam que a série volte porque prendeu a atenção dos espectadores. Foi uma temporada intensa. Espero que as conversas continuem", revela o ator.