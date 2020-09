A influencer, atriz e guionista Viih Tube lançou em Portugal o seu primeiro filme em streaming, universo digital em que a brasileira de 20 anos transita com facilidade desde os 11 anos.

"ViihTube: Amiga do Inimigo", realizado por Plinio Scambora, chegou à Netflix Portugal no dia 30 de agosto. A atriz que tem 10,5 milhões de inscritos no seu canal oficial do YouTube, 15,2 milhões de seguidores no Instagram, 6,6 milhões no TikTok e quase três milhões no Facebook fez questão de um lançamento em Portugal, país em que tem mais seguidores depois do Brasil. Veja a conversa de Vitória Moraes com o SAPO Mag: