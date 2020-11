A investigação vai examinar a conduta de Bashir, o impacto da entrevista a nível internacional e vai ainda analisar "supostos registros bancários". Também vai analisar o nível de conhecimento da BBC sobre o assunto e sobre a instituição que protegeu o seu jornalista a todo custo.

A entrevista com Diana, uma das maiores pessoas influentes do século XX, revelou a vida íntima da família real. O casamento tinha terminado em 1992, antes do divórcio oficial em 1996.

O príncipe Carlos, herdeiro da coroa britânica, casou com Camila numa discreta cerimónia civil em 2005.