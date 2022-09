Em comunicado hoje divulgado, a propósito dos 25 anos de emissão do programa sobre a atualidade das várias confissões religiosas, que se assinalam na quinta-feira, 15 de setembro, a Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas (CTECR) acrescentou que “um pouco por todo o mundo, Portugal tem sido reconhecido pela harmonia inter-religiosa no país”, de que são exemplo as “cerimónias inter-religiosas que marcaram as duas tomadas de posse do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em 2021 na Câmara Municipal do Porto, em 2016 na Mesquita Central de Lisboa”.

“A possibilidade que as confissões religiosas têm de partilhar a sua história e divulgar a sua participação na construção da sociedade através do programa ‘A Fé dos Homens, em emissão há 25 anos na RTP2, é um relevante contributo para este quadro de entendimento entre as religiões”, acrescenta a comissão, que integra representantes da Igreja Católica, Aliança Evangélica, Comunidade Islâmica, Comunidade Baha’i, Comunidade Hindu, Comunidade Judaica e Igreja Adventista.

Para esta comissão, “desde o primeiro dia, a 15 de setembro de 1997, este tempo de emissão tem-se consolidado como um espaço para conhecer as diferentes comunidades e tradições religiosas, fomentando o diálogo inter-religioso”.

“A própria forma como este tempo de emissão tem sido gerido, através da colaboração entre as diferentes confissões religiosas, ilustra bem a cultura de cooperação e de respeito mútuo que coloca Portugal como uma referência a nível mundial”, acrescenta, sublinhando que “a celebração dos 25 anos do programa ‘A Fé dos Homens’ é uma ocasião para consolidar o diálogo entre confissões e comunidades religiosas, apostadas em contribuir para o conhecimento recíproco e para a valorização da dimensão religiosa como fundamental no tempo atual”.

Segundo Paulo Rocha, diretor da agência católica Ecclesia e coordenador da CTECR, “o projeto ‘A Fé dos Homens’ tem como maior benefício ser o ator principal na construção de uma cultura de diálogo inter-religioso. Pode não ter um ‘soundbite’ que gere impacto mediático imediato, mas a cultura e o ambiente de diálogo que vai construindo é isso que permanece”.