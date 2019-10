O canal por cabo HBO anunciou esta terça-feira (29) que aprovou a produção de uma prequela da série "A Guerra dos Tronos".

"House of the Dragon" vai basear-se em "Fire and Blood", publicado por George R. R. Martin em 2018, que se situa 300 anos antes da luta pelo Trono de Ferro que cativou tantos fãs através dos livros e das oito temporadas da série entre 2011 e 2019 que ganharam 59 prémios Emmy, os Óscares da televisão.

"É um prazer anunciar hoje que estamos a encomendar a série 'House of the Dragon' para a HBO", anunciou Casey Bloys, presidente de programação do canal, no evento de lançamento da plataforma de "streaming" HBO Max em Los Angeles.