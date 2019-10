A Netflix revelou esta quarta-feira, dia 30 de outubro, o cartaz e um novo trailer da segunda temporada de "The End of the F***ing World", com um imagem exclusiva de "White Wedding", de Billy Idol, por Graham Coxon.

Nos novos episódios, "Alyssa (Jessica Barden, The Lobster) ainda está a lidar com a repercussão dos eventos da primeira série. A segunda temporada vê a introdução de Bonnie, uma nova personagem interpretada por Naomi Ackie (Lady Macbeth, the forthcoming Star Wars: Episode IX). Bonnie é uma forasteira com um passado problemático e uma misteriosa ligação a Alyssa", explica o serviço de streaming em comunicado.

O escritor inglês Charlie Covell regressa para escrever a nova temporada de "The End of the F***ing World", inspirado pelas personagens da premiada série de banda desenhada de Charles Forsman. As músicas originais e a banda sonora serão mais uma vez escritas e interpretadas por Graham Coxon.

"The End of the F***ing World" regressa a todos os territórios fora do Reino Unido a 5 de novembro.

VEJA O TRAILER: