"A Jornalista", série de suspense japonesa, estreou-se esta quinta-feira, dia 13 de janeiro, na Netflix. "Uma adaptação do filme de 2019 com o mesmo título original em japonês, que alcançou grande sucesso nos cinemas e foi aclamado pela crítica devido ao retrato que fez dos crimes e escândalos políticos do Japão na altura", lembra o serviço de streaming.

Com uma abordagem chocante sobre os tabus sociais, o filme venceu em três das principais categorias da 43.ª edição dos Japan Academy Awards, incluindo a de Melhor Filme do Ano.

A série "A Jornalista" conta com Ryoko Yonekura ("Doctor X", "Legal V") a interpretar o papel da protagonista Anna Matsuda, uma jornalista conhecida como 'a rebelde dos meios de comunicação social', que luta para denunciar os problemas da sociedade japonesa moderna. Michihito Fujii ("The Journalist", "Day and Night"), que realizou o filme, assume a mesma função na nova produção da Netflix.

A série segue "uma jornalista dedicada" que persegue insistentemente a verdade sobre a corrupção governamental, mesmo quando poderosos inimigos a tentam neutralizar.