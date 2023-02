"A Menina da Neve", série inspirada no bestseller de Javier Castillo, estreou-se no 27 de janeiro, na Netflix. A primeira temporada da produção espanhola conta com seis episódios e lidera esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, o top diário do serviço de streaming em Portugal.

A série ultrapassou "Todo Dia a Mesma Noite", "Ginny e Georgia" e "Rainha do Sul".

"A Menina da Neve" acompanha a história de uma "menina que desaparece durante um desfile em Málaga". "Málaga, 2010. O momento mais mágico do ano transforma-se em pesadelo para a família Martín quando a filha, Amaya, desaparece na multidão durante um desfile", adianta a Netflix.

"Miren, uma jornalista estagiária, enceta uma investigação paralela à do inspetor Millán que lhe vai despertar elementos do passado que ela gostaria de continuar a ver adormecidos. Com a ajuda do colega jornalista, Eduardo, Miren não vai parar até encontrar a menina", resume o serviço de streaming.

No arranque da temporada, seis anos após o desaparecimento de Amaya, um misterioso vídeo reabre o caso. "Em 2010, a polícia investiga um amigo da família com um passado suspeito. O Diario Sur publica o vídeo de Amaya após Miren chegar a acordo com Millán, resultando numa avalanche de dicas e num possível suspeito", revela a sinopse dos episódios.

O elenco da série conta com Milena Smit, José Coronado, Aixa Villagrán, Tristán Ulloa, Loreto Mauleón e Raúl Prieto nos principais papéis.