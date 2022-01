Hugo Tabaco foi o primeiro concorrente a ser expulso do "Big Brother Famosos", que se estreou há uma semana. O DJ e empresário abandonou a 'casa mais vigiada do país' este domingo, dia 9 de janeiro, com 75% dos votos.

Liliana Almeida, Catarina Siqueira, Jaciara Dias e Marta Gil também estavam nomeados.

Catarina Siqueira e Marta Gil foram as primeiras concorrentes salvas na gala deste domingo do "Big Brother Famosos". Jaciara foi a terceira salva e continua na 'casa mais vigiada do país'.

Segundo a produção do programa, Hugo Tabaco, de 46 anos, "percorre espaços de diversão noturna de norte a sul do país, toca nos melhores espetáculos e festivais nacionais, viaja para pôr gente a dançar pelo mundo".

"Depois de vários anos a dar música, Hugo Tabaco é um empresário de sucesso e um reconhecido DJ português. Caracteriza-se como um homem frontal, trabalhador, estratega e rejeita o cinismo e a hipocrisia. Ou, como ele diz ser o seu lema de vida: 'quando sou bom, sou muito bom. Quando sou mau, sou melhor ainda' Supersticioso, diz entrar sempre, em qualquer lugar, com o pé direito", acrescenta a TVI.