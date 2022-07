O documentário "A Rapariga da Fotografia" estreou-se a 6 de julho na Netflix e tem-se destacado na plataforma. Em Portugal, esta quinta-feira (14 de julho), a produção ocupa o terceiro lugar no top diário dos filmes mais vistos no serviço de streaming, ficando apenas atrás de "Monstro Marinho" (primeiro lugar) e de "Relações Perigosos" (segundo lugar).

O documentário viaja até maio de 1990 para contar a história de um alegado trágico acidente, em que uma jovem mãe é atropelada e morre. Porém, o nome da vítima era falso e levantaram-se dúvidas se teria mesmo sofrido o acidente.

"A morte misteriosa de uma jovem mãe e o subsequente rapto do seu filho reabrem um mistério de décadas acerca da verdadeira identidade da mulher e do fugitivo federal homicida em torno do qual tudo gira", resume o serviço de streaming.

Nas redes sociais, muitos espectadores confessam que é o documentário mais perturbador da Netflix e que perderam o sono depois de conhecerem a história.

"A Rapariga da Fotografia" é inspirado no livro "A Beautiful Child and Finding Sharon", de Matt Birkbeck, e conta com realização de Skye Borgman.