A série "Alexa e Katie" tem conquistado espectadores um pouco por todo o mundo e, em Portugal, já entrou para o top diário da Netflix. A produção conta com quatro partes e é descrita como "sentimental", "leve" e "inspiradora".

Segundo o serviço de streaming, "Alexa e Katie" é uma "divertida e comovente série acerca de duas melhores amigas ansiosas por começarem o liceu". "Apesar de estar em pleno tratamento do seu cancro, Alexa (Paris Berelc) não deixa que isso interfira com a sua personalidade extrovertida e entusiasmo pela vida, sobretudo quando tem ao lado Katie (Isabel May), a leal, excêntrica e adorável melhor amiga", avança a sinopse.

Criada por Heather Wordham ("Hannah Montana", "Reba") e e com Matthew Carlson ("A Vida é Injusta", "Qual Samantha?") como diretor de produção, "a verdadeira protagonista da série é a amizade entre Alexa e Katie. Na escola, em casa ou no hospital, são absolutamente inseparáveis e um exemplo de dedicação e coragem, nos bons e nos maus momentos", acrescenta a Netflix.

Nas redes sociais, "Alexa e Katie" soma elogios. "É a série mais fofa da Netflix", defendeu um espectador na sua conta no Twitter. Vários fãs da história garantem ainda que é quase impossível não chorar.

Leia algumas das reações: