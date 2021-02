Nas redes sociais, as semelhanças entre "A Serra", da SIC, e "Bem Me Quer", da TVI, têm dado que falar. Em conferência de imprensa, Daniel Oliveira sublinhou que se tratou de uma coincidência, lembrando que a novela da estação de Paço de Arcos começou a ser preparada no início de 2020.

"Acho curioso na medida em que como sabem nós começámos a gravar esta novela em janeiro de 2020, tanto as primeiras imagens como a premissa da história. Provavelmente a história andava pelo ar e alguém agarrou na mesma ideia”, explicou o diretor de programas da SIC, citado pelo Espalha Factos.

Já a novela da TVI "Bem Me Quer", que se estreou em outubro, iniciou as suas gravações no início de agosto.

"Às vezes acontece estas coincidências num mercado tão competitivo. Não me lembro de ter acontecido, mas aconteceu agora (...) Nós não alterámos a nossa convicção de que estávamos a fazer uma história certa, com os valores certos e original, não nos desviámos do caminho só porque havia alguma pedra no caminho", rematou.