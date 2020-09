"A Última Palavra" é a nova produção alemã da Netflix. A série, apresentada como "absurda", "irreverente" e "emotiva" chegou esta quinta-feira, dia 17 de setembro, ao serviço de streaming e acompanha uma viúva recente que recupera o gosto pela vida ao iniciar uma carreira a fazer elogios fúnebres.

"A morte é uma situação desoladora, mas será que os funerais também têm de o ser? Quando o seu marido morre, após 25 anos de casamento, o mundo de Karla Fazius (Anke Engelke) fica virado do avesso. Inesperadamente, e para espanto da sua família, ela descobre uma nova energia e uma nova vocação: começa a fazer elogios fúnebres de forma profissional", resume a Netflix.

Ao longo da primeira temporada, no seu caminho para redescobrir um novo entusiasmo pela vida, a protagonista "começa a acompanhar outras pessoas em sofrimento e faz um grande esforço para quebrar todas as regras do negócio dos funerais, para desgosto do agente funerário Andreas Borowski (Thorsten Merten)". "Tudo isto enquanto tenta superar a sua própria perda e arrasta a sua família para o caos", avança o serviço de streaming.

Os seis episódios da primeira temporada contam histórias diferentes de luto, morte e seguir em frente: "umas vezes é divertido, outras é triste, mas é sempre um pouco absurdo". "Não importa o que os outros dizem: a morte não tem a última palavra", remata a Netflix.