"A Week Away" é uma das próximas apostas da Netflix, que começou a promover o filme esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro. A história, fruto de uma ideia original do ator, músico e escritor Alan Powell, é protagonizada por Bailee Madison, Kevin Quinn, Sherri Shepherd e David Koechner.

Ainda sem data de estreia prevista, o "filme para a toda a família" é descrito como "comovente, inspirador e leve". "Will Hawkins (Kevin Quinn) é um adolescente rebelde que depois de desafiar a lei tem de tomar uma decisão crítica: ir para o reformatório ou para uma colónia de férias cristã", adianta o serviço de streaming.

"No início, Will sente-se um peixe fora de água, mas assim que consegue abrir o coração, descobre o amor numa frequentadora habitual do campo (Bailee Madison) e encontra o sentimento de pertença que procurava no lugar onde menos esperava", revela a Netflix.

Veja o trailer: