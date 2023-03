Durante a entrevista, a cantora comentou indiretamente a edição de "Extremamente Desagradável" sobre a sua conversa com Manuel Luís Goucha.

"Sempre gostei muito do povo. Eu sou muito para o povo. É uma coisa esquisita… Ai agora vão gozar comigo por causa do que se disse na Renascença", começou por comentar a artista.

A cantora falou ainda de Joana Marques: "Aquela senhora que gosta de gozar com o que as pessoas dizem, que não percebe que as pessoas sentem as coisas, o que é genuíno e verdadeiro".

"Depois digam-me quando é o programa da Renascença para eu ir ouvir", acrescentou.

