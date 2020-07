Antes da partida entre o Tondela e o Futebol Clube do Porto, a CMTV esteve em direto de um hotel onde estão hospedados alguns adeptos do clube azul e branco. No arranque da conversa, o repórter Paulo Jorge Duarte foi empurrado para a piscina.

Em estúdio, o pivot do canal não escondeu o riso. "Eu prometo aqui que não tinha nenhuma, mas absolutamente nenhuma, comunicação com o Fernando Madureira, nem com nenhum dos Super Dragões. Isto aconteceu em direto, Paulo Jorge Duarte foi empurrado. Foi uma brincadeira e espero que ele esteja bem... e espero que o microfone esteja bem", frisou.

O momento foi rapidamente partilhado por dezenas de espectadores nas redes sociais e soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo:

(veja aqui o vídeo completo)