No início de janeiro, Raquel Tavares revelou no programa de Cristina Ferreira que iria deixar de cantar."Decidi parar de cantar. Fiz o último concerto em outubro e nessa altura disse às pessoas que ia partir para uma fase nova da vida a um ritmo menos veloz", contou.

Segundo a revista TV 7 Dias, depois da participação em "Patrulha da Noite", da RTP1, Raquel Tavares vai abraçar um novo projeto no mundo da ficção. De acordo com a publicação, a cantora vai juntar-se ao elenco da quarta temporada da série "Golpe de Sorte", da SIC.

As gravações dos novos episódios deverão arrancar em fevereiro. Para já, a participação de Raquel Tavares na produção da SIC ainda não foi confirmada oficialmente.

No início do ano, a cantora, que lançou o seu primeiro disco há 20 anos, em 1999, frisou que decidiu afastar-se dos palcos por estar "profundamente infeliz". "Decidi que quero viver além daquilo que tem sido a minha vida nos últimos 28 anos, que é cantar. Há um ano para cá percebi que aquilo a que dediquei a minha vida inteira me estava a fazer menos bem. Estava profundamente infeliz", explicou.

"Não sei quando volto. Nunca nada é definitivo, mas na minha cabeça este parar de cantar é definitivo. Esta foi a decisão mais difícil de toda a minha vida", confessou a artista durante a conversa com Cristina Ferreira.

Na entrevista, Raquel Tavares sublinhou ainda que chegou a "uma fase em que estava doente". "Já estava incapaz há muito tempo. Já estava para lá do meu limite há muito tempo. Neste momento cantar é uma coisa que me faz mal. (…) Chego a casa e sinto-me muito sozinha. Aos 35 anos, o que é que eu tenho? Tu tens um filho, eu não tenho. Tu tens uma mãe em casa, eu não tenho. Estamos rodeados de gente, a gritar, mas ninguém nos ouve", contou.