“Temos um programa para o CPN [Centro de Produção do Norte], de cinco milhões de euros de investimento, dos quais já realizámos um milhão e meio nos últimos 18 meses, recuperando um equipamento de analógico para digital, um carro satélite, novas régies, com novas mesas de mistura, com a continuidade da RTP3 que é feita no Norte a migrar para HD, com investimentos muito significativos em câmaras, em régies e equipamento de edição”, declarou o presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, durante uma audição da Comissão de Cultura e Comunicação no parlamento, sobre os planos urbanísticos projetados para os terrenos do CPN.

Questionado pelo deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, para que fossem esclarecidos os contornos do projeto da RTP para o futuro dos terrenos da empresa pública no Monte da Virgem que terão sido entregues na Câmara de Gaia e ainda esclarecimentos sobre a “expansão do CPN”, Gonçalo Reis reiterou que há um “plano de investimento e de aumento de capacidade produtiva.

“Esse é o nosso plano da RTP. Nós vamos ter melhores estúdios, mais atualizados, com mais capacidade”, declarou.