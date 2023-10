Rui Serrinha foi um dos protagonistas da emissão do passado domingo, 8 de outubro, do "The Voice Portugal".

No programa de talentos da RTP1, o concorrente interpretou o tema "Crazy In Love", de Beyoncé com Jay Z. Durante a atuação, o cantor conseguiu fazer virar as cadeiras de Sónia Tavares e Sara Correia, mas também recebeu elogios de Fernando Daniel e António Zambujo.

"Adorei a tua sensualidade ao cantar", frisou a fadista.

Depois de ouvir as opiniões dos mentores, Rui Serrinha escolheu a equipa de Sónia Tavares.

Veja aqui o vídeo.