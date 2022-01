"After Life" regressa à Netflix a 14 de janeiro para a terceira e última temporada. Para antecipar a estreia dos novos episódios, esta semana, o serviço de streaming revelou um novo trailer.

"Na derradeira temporada de 'After Life', Tony (Ricky Gervais) continua imerso no sofrimento causado pela morte da sua mulher, Lisa. Como conseguirá ele abraçar o futuro se é incapaz de abrir mão do passado?", questiona a Netflix.

Veja o trailer:

No arranque da série, Tony (Ricky Gervais) tinha uma vida perfeita, mas tudo mudou com a morte da sua mulher. "Desolado, Tony ponderou colocar um ponto final na sua vida, mas acabou por decidir viver e vingar-se do mundo ao dizer e fazer tudo aquilo que lhe apetece a partir daquele momento", lembra a Netflix.

"After Life" é uma série original Netflix da Derek Productions. A série foi criada, escrita e realizada por Ricky Gervais.