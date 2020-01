Ágata foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, do programa "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, a artista foi desafiada por Inês Lopes Gonçalves e Filomena Cautela a participar na rubrica "Pressão no Ar".

"Quem poderia fazer de Ágata no filme sobre as Doce?", questionou Filomena Cautela. "A atriz? Talvez tu. Não sei se cantas bem, mas... ou então fazias de Laura, não precisavas de cantar", respondeu a cantora portuguesa.

Veja aqui o momento.

Nas últimas semanas, Ágata criticou o filme "Bem Bom", sobre as Doce, por não abordar a sua passagem pela girl band portuguesa.

O filme sobre a história das Doce, uma das primeiras girlbands da Europa e possivelmente a mais icónica em Portugal, vai chegar às salas de cinema portuguesas a 25 de junho.