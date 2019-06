A Netflix está a preparar uma nova série de samurais. Segundo o Deadline, "Age of Samurai: Battle for Japan" será a próxima aposta do serviço de streaming e tem sido descrita como uma "espécie de 'A Guerra dos Tronos' da vida real".

A narrativa será baseada na história dos lendários guerreiros do Japão feudal, que combatiam para tentar conquistar o poder.

Segundo o Deadline, o guerreiro Date Masamune será um dos protagonistas da história. O samurai foi o responsável pela fundação da cidade de Sendai.

"Age of Samurai: Battle for Japan" está a ser realizada por Simon George. A série já está em gravações e deverá ser lançada no final de 2019.