Alan Tudyk, ator que protagoniza a série "Resident Alien", é a mais recente confirmação para a edição de 2022 da Comic Con Portugal. O ator vai marcar presença no dia 9 de dezembro no Parque das Nações, em Lisboa.

"Atenção, Atenção! Alien em Terra! Alan Tudyk, protagonista da série 'Resident Alien', vem diretamente de outro planeta para a Comic Con Portugal 2022 no dia 9 de dezembro. À boleia de uma enorme nave chamada SyFy, o ator partilhará com todos os seus fãs as curiosidades sobre como é interpretar um Alien em pele de humano e muito mais no painel Q&A", anunciou a organização nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Para além da área Cinema & Televisão, o evento conta já com várias experiências em áreas como Literatura com a presença de nomes como Paula Hawkins, Camilla Grebe, Joe Abercrombie e M.G. Ferrey. Na área de Banda Desenhada, já está confirmada a presença dos artistas Mike Deodato Jr, Paco Roca e António Jorge Gonçalves.