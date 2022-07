"Alba", da Atresmedia, é a nova série espanhola a conquistar os espectadores. A série estreou-se na televisão espanhola em 2021 e chegou à Netflix no passado dia 15 de julho, estando disponível em todo o mundo.

Na semana de estreia, a produção destacou-se no ranking do serviço de streaming, chegando ao primeiro lugar do top diário em Portugal.

"Alba" conta com Elena Rivera, Eric Masip, Álvaro Rico, Pol Hermoso, Jason Fernández, Miquel Fernández, Bea Segura, Antonio Gil, Candela Cruz ou Jorge Silvestre no elenco principal e é inspirada na série turca "Fatmagül". "Alba acorda na praia com sinais de violação e sem memória da noite anterior. Mais tarde, descobre que os violadores são amigos do seu namorado", resume a Netflix.

"De visita à sua vila natal, Alba e Bruno revelam que estão a namorar, mas a notícia não é bem recebida por todos. Entretanto, uma saída à noite termina da pior maneira. O casal tenta seguir com as suas vidas em Madrid, mas são impedidos por desenvolvimentos perturbadores relacionados com o caso", adianta o serviço de streaming.

Segundo a Atresmedia, a série é "um drama emotivo, uma história de amor no meio do impossível" e conta com 13 episódios de 50 minutos.