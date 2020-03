Os fãs de "La Casa de Papel" vão poder ocupar o tempo livre na próxima semana com os novos episódios da quarta parte e com um novo filme, anunciou a Netflix. "La Casa de Papel: el fenómeno" estreia a 3 de abril, no mesmo dia em que chega ao serviço de streaming a nova temporada.

Em comunicado, a Netflix explica que este "filme lança um olhar sobre como e porquê 'La Casa de Papel' originou uma onda de entusiasmo no mundo inteiro por um acarinhado grupo de ladrões e o seu Professor".

A quarta temporada de "La Casa de Papel" começa em pleno caos, avança a Netflix. "O Professor pensa que Lisboa foi executada, Rio e Tóquio fazem um tanque do exército explodir e Nairobi está entre a vida e a morte. O grupo está a passar por um mau bocado, e quando um dos seus vira a casaca para se tornar inimigo, o golpe fica em sério risco", explica a plataforma em comunicado.