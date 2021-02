"All Together Now", novo programa de Cristina Ferreira na TVI, estreia-se em março. O formato já contou com várias edições em diversos países, incluindo o Reino Unido.

Nas redes sociais, a produção da versão britânica do programa de talentos reuniu as 10 melhores atuações da segunda temporada do "All Together Now", que terminou em 2019. No Youtube, o vídeo soma mais de cinco milhões de visualizações.

Veja o vídeo:

"All Together Now", programa que irá para o ar aos domingos, na TVI, é descrito como "competição de música e um programa de entretenimento familiar, um verdadeiro sucesso mundial".