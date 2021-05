A TVI voltou a apostar em "All Together Now Kids". A segunda edição do programa de talentos com crianças e jovens foi para o ar este domingo, dia 2 de maio, e liderou audiências. "O 'All Together Now' foi líder destacado das noites de domingo (...) com uma vitória estrondosa na noite de ontem, distanciando-se do seu concorrente direto", celebrou a TVI em nota enviada ao SAPO Mag.

A segunda edição "Kids" do programa de talentos registou 27% de share, sendo acompanhada por uma média de um milhão e 215 mil espectadores. No total diário, o formato apresentado por Cristina Ferreira foi o quarto programa mais visto deste domingo.

Já "Hell’s Kitchen", da SIC, perdeu espectadores e a primeira parte do programa conquistou 22,6% de share (um milhão e 1117 mil espectadores). Já " O Veredito" registou 22,5% de share e "Postos À Prova" ficou-se pelos 21,1%.

O programa de Ljubomir Stanisic apenas conquistou a liderança na reta final - "A Decisão" somou 33,7% de share.