"Amiga do Inimigo" estreou no passado dia 30 de agosto na Netflix e rapidamente chegou ao top diário do serviço de streaming - esta sexta-feira, dia 4 de setembro, o filme brasileiro ocupava o quarto lugar no ranking geral.

O filme é uma criação de ViihTube, influencer, atriz e guionista brasileira que soma mais de 15 milhões de seguidores no Instagram. A história acompanha "uma aluna popular que tenta desmascarar o autor de uma conta anónima nas redes sociais que espalha boatos e semeia a discórdia no seu colégio interno".

Descrito como "obscena" e "misteriosa", a "comédia para adultos", o filme conta ainda com a participação de Bruno Alcântara e Taine Santtos. "ViihTube: Amiga do Inimigo" foi realizado por Plinio Scambora.

ViihTube, que tem 10,5 milhões de subscritores no seu canal oficial do YouTube, 15,2 milhões de seguidores no Instagram, 6,6 milhões no TikTok e quase três milhões no Facebook, fez questão de um lançamento em Portugal, país em que tem mais seguidores depois do Brasil.

Veja a conversa de Vitória Moraes com o SAPO Mag: