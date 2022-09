"Amor em Verona" estreou-se na passada quinta-feira, dia 1 de setembro, na Netflix, e rapidamente chamou a atenção dos espectadores. Em poucos dias, em Portugal, o filme conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming.

Protagonizado por Kat Graham e Tom Hopper, o filme acompanha as férias de uma jovem em Itália. "Depois de terminar uma relação, uma jovem (Kat Graham) parte numa viagem até Verona, em Itália, e aí descobre que tem de partilhar a casa que alugou, e as suas férias, com um inglês (Tom Hopper) que tem tanto de cínico como de charmoso", adianta a Netflix.

O serviço de streaming descreve "Amor em Verona" como um filme "encantador e leve" e que promete aquecer os corações dos espectadores.